Создание сайта на CMS Drupal

Надо сделать сайт под ключ, дизайн, платный функционал. Цена 150 $ Нужен сайт на подобие http://extra-mir.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт интернет магазин на Drupal 7 по продаже услуг.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
Дизайн: есть.
Верстка: есть. Из нее нужно будет сделать тему.
Функционал:
1. Размещение заказа на услуги.
- Выбор и добавление услуги в корзину
- Возможность ввести дополнительные поля в процессе заказа
- Оплата товара электронными деньгами.
3. Личный кабинет клиента:
- Проверка статуса заказа
- Просмотр всех ранее заказанных услуг
- Возможность вернуть заказ на доработку
4. Админский интерфейс:
- Несколько ролей с разными уровнями доступа
- Возможность просмотреть все заказы
- Возможность распределить обработку заказов между сотрудниками
- Возможность обработки заказов и коммуникации с клиентами (приватными сообщениями)
- Возможность анализа эффективность работы сотрудников над заказами (доп. отчеты)
Полное ТЗ будет выслано заинтересовавшим исполнителям.
ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:
1. Опыт работы с Drupal включая написание своего программного кода, а не только усновка и настройка модулей(примеры обязательно).
2. Знания PHP/MySQL/HTML/JS обязательно.
3. Наличие портфоло/резюме
3. Возможность заниматься только этим проектом не менее половины рабочего времени
4. Возможность ежедневной связи в режиме голосовой связи по скайпу.
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