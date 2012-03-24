Создание сайта на CMS Drupal

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок238 просмотров
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Сайт интернет магазин на Drupal 7 по продаже услуг.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

Дизайн: есть.

Верстка: есть. Из нее нужно будет сделать тему.

Функционал:

1. Размещение заказа на услуги.

- Выбор и добавление услуги в корзину

- Возможность ввести дополнительные поля в процессе заказа

- Оплата товара электронными деньгами.

3. Личный кабинет клиента:

- Проверка статуса заказа

- Просмотр всех ранее заказанных услуг

- Возможность вернуть заказ на доработку

4. Админский интерфейс:

- Несколько ролей с разными уровнями доступа

- Возможность просмотреть все заказы

- Возможность распределить обработку заказов между сотрудниками

- Возможность обработки заказов и коммуникации с клиентами (приватными сообщениями)

- Возможность анализа эффективность работы сотрудников над заказами (доп. отчеты)

Полное ТЗ будет выслано заинтересовавшим исполнителям.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

1. Опыт работы с Drupal включая написание своего программного кода, а не только усновка и настройка модулей(примеры обязательно).

2. Знания PHP/MySQL/HTML/JS обязательно.

3. Наличие портфоло/резюме

3. Возможность заниматься только этим проектом не менее половины рабочего времени

4. Возможность ежедневной связи в режиме голосовой связи по скайпу.

Drupal
11 лет назад
Seregin7
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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