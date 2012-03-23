Сайт модельного агентства.

В чем состоит задача- два сайта на одну тематику(телефоны,планшеты,электронные гаджеты). Первый магазин в стили apple, второй android. Самое важное: 1.Сайты должны быть простые , на одном движке Движок делаем сами.Каждый магазин изначально будет иметь ассортимент не ...