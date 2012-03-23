Сайт модельного агентства.

$250
Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок240 просмотров
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Необходимо сделать сайт модельного агентства.

Основные функции сайта:

1. Регистрация

2. Создание/заполнение собственной анкеты

3. Загрузка фотографий

4. Поиск

5. Модули оплаты

6. Ограничение доступа пользователям по некоторым критериям

Подойдет любая бесплатная cms (joomla). Сроки исполнения - 10-14 дней. Дизайн классический, тексты предоставляются.

12 лет назад
zakazchik111
Иван Иванов 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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