Сделать сайт кафе

Нужно сделать интернет-магазин с возможностью пользователей продавать свои товары на нашем сайте. Например как http://www.livemaster.ru/. Сориентируйте как это можно сделать, во сколько это все обойдется? Идеальным вариант - если кто-то реализовывал подобное и может продать это за ...