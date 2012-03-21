Сайт на тему обучающих программ

Бюджет по договоренности

САЙТ ОБУЧАЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ НА ТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Доброе время суток, уважаемые Фри-лансеры!

Необходимы внимательные и опытные специалисты по дизайну и верстке сайта на тему обучающих программ по финансовым рынкам.

Функционально, этот сайт планируется создавать, в ключе вот такого аналога www.tradewithprecision.com , но, немного в более упрощенном наборе сервисов.

Есть предварительно составленное ТЗ, (прикреплено к публикации Проекта), с видением и мыслями профильных специалистов. Необходимы, поэтапно, корректный дизайн сайта с вариантами и эскизами, ну и последующая верстка сайта и отладка.

Принимаются советы, критика, пожелания, помощь, Ваши профессиональные замечания, предложения по стоимости, алгоритму совместной работы и возможным срокам.

По поводу составленного нами Техзадания – просьба не стрелять... Музыканты играли, как умели.

С уважением,

MarketTraderProject Team.