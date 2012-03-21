Сайт-визитка 5-7 страниц

Создание сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт для оборудования, всего 5-7 разделов.
Адаптированый в том числе под планшеты (iPad и т.д.)
Локаничный дизайн (примеры шаблонов)
http://www.templatemonster.com/demo/38338.html
http://www.templatemonster.com/demo/37122.html
http://www.templatemonster.com/demo/38199.html
http://www.templatemonster.com/demo/38276.html
http://www.templatemonster.com/demo/38083.html
Задача сайта - знакомство с оборудованием(всего 2 модели) и сопутствующими услугами(3-4)
Сложного дизайна не придусматривается! (дизайн, в основном, на основе картинок оборудования)
3-5 картинок требующие простейшей отрисовки!
Простота в использовании и редактировании - приоритет!
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