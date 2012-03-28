Сайт-визитка Joomla

$100
Сайты «под ключ»Завершен12 заявок242 просмотра
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Нужен ответственный исполнитель, знающий php и Joomla, с опытом 2-3 года.

О проекте выбранному исполнителю.

Оплата по факту онли.

Joomla
12 лет назад
smarteg
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
turok239
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$120
5 дней
Работа отменена из-за пропажи программиста, который работал с Сергеем.
Очень хороший человек, продолжаем сотрудничать! Спасибо!
Sulim
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$60
3 дня
Взял проект и пропал. Сдавать договорились на 31.03.12. Написал на почту несколько раз, в скайп. Отправил смс (в другую страну!). Мое смс: "Виталий, где сайт? Я вам ставлю отрицательный отзыв за игнорирование." Ответ Виталия: "Меня в командировку отправили по работе, а с такими предъявами можете писать что угодно, вы мне денег не платили чтобы с такими претензиями писать." Адекватность исполнителя под вопросом. Уверен, вам ничего бы не помешало "отправиться в командировку", если бы я вам заплатил (за работу, которую вы не сделали). Прощайте.
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