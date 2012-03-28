Сайт-визитка Joomla

Собственно, все в названии. Простой интернет магазин с нормальным дизайном, удобной навигацией и админкой. Детали обсуждаются при личном общении. Делать нужно быстро и качественно. ПРОЕКТ ОБСУЖДАЮ ТОЛЬКО НА САЙТЕ. И огромная просьба - адекватно оценивайте данный труд. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответственный исполнитель, знающий php и Joomla, с опытом 2-3 года.
О проекте выбранному исполнителю.
Оплата по факту онли.
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