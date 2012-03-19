Создание сайта для продажи авиабилетов

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок288 просмотров
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Необходима комплексная разработка системы онлайн продажи авиабилетов, такой как на сайтах Ozon.Travel, anywayanyday (подключение через шлюзы к Amadeus, Сирена, , подключение к платежным системам, разработка интерфейсов пользователя, административная панель).

12 лет назад
granterra
54 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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