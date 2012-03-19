Создание сайта для продажи авиабилетов

Нужен сайт для компании-посредника. компания занимается покупкой и доставкой товаров с США и КНР. нужно вытаскивать по запросу контент с Ebay.com и Taobao.com Ориентироваться можно на сайты типа ruebay.ru (для ebay.com) и rutaobao.com (для taobao.com) короче нужно ...