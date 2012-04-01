Нужно создать сайт-визитку

Сайты «под ключ»Завершен23 заявки299 просмотров
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Сайт для рекламного агентства.

Логотип есть, его нужно использовать.

1)уникальный дизайн сайта (красивый, но простой)

2) шапка с анимацией

3)место для баннера, спец. предложений компании

4)форма для заказа онлайн

5)галерея для портфолио

6)движов предпочтительно joomla

7)счетчик посетителей

8)тексты не нужны

Ну и еще посмотрим, может, вы что-нибудь предложите.

Бюджет ограничен, поэтому выбирать будем по цене. Потрфолио обязательно.

Оплата вебмани рубли. Пишите свои цены. Заявки без цен не рассматриваюся.

12 лет назад
pretty_mind
Наталья 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
thecool
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
12 лет назад
$150
7 дней
Все получилось так, как мы и хотели. Профессионализм налицо, вежливость - как бонус. Спасибо за работу!
Спасибо Наталье за сотрудничество! Всё было на высшем уровне. Только положительные впечатления от работы. Рекомендую!