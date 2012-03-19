Сделать сайт по аналогу

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок234 просмотра
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Сделать сайт, подобный www.yelp.com со всем функционалом.

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12 лет назад
irapromweb
Юрий 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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