Нужно создать сайт-тест с подключённым биллингом

Требуется создать сайт "тест на интуицию" с подключённым биллингом. Домен уже создан и зарегистрирован на хостинге spaceweb. Также уже есть регистрация на сайте https://smsdostup.ru (биллинг). Текст самого теста имеется. Нужно создать сайт, подключить к биллингу и протестировать его на работоспособность. Аналогичный сайт для примера вот здесь: http://paytest.ru/t15/ естественно нужно придумать свой дизайн (простенький, но не отталкивающий). Жду ваших предложений!