Нужен сайт туристической тематики. Под "ключ". Направление: туристическая Европа, Балканы, экзотический отдых. CMS Joomla (даю предпочтение). От Вас: уникальный дизайн сайта, контент (частично контент дам), SEO-оптимизация НЧ и СЧ. Задавайте вопросы, отвечу. Бюджет не "космос", с конторами не работаю. ...
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Добрый день!
нужно сделать копию сайта
жду ваших предложений!
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