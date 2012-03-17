Требуется разработка сайтов на shop script, joomla. На постоянную основу, желательно с Украины. Обязательно наличие своего хостинга, отчетность проекта, онлайн ежедневно в скайпе. писать в скайп webproject3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин примущественно на Yii
http://torg.unidef.ru/filter.html ,
http://torg.unidef.ru/product.html ,
Мега бюджет не предлагать.
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