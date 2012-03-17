Разработка сайта, верстка Joomla, Shop-Script.

Требуется разработка простой страницы, включающей сервисы онлайн-регистрации и видеоконсультации для клиники. Цель - дать возможность пациентам: - записываться на прием к интересующим специалистам на удобное время и - получить видеоконсультацию через скайп в случае, если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка сайтов на shop script, joomla. На постоянную основу, желательно с Украины.
Обязательно наличие своего хостинга, отчетность проекта, онлайн ежедневно в скайпе.
писать в скайп webproject3
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