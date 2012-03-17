Онлайн-регистрация и видеоконсультация для клиники

Требуется разработка простой страницы, включающей сервисы онлайн-регистрации и видеоконсультации для клиники.

Цель - дать возможность пациентам:

- записываться на прием к интересующим специалистам на удобное время и

- получить видеоконсультацию через скайп в случае, если явиться на прием трудно.

Более подробное техническое задание - в прилагаемом файле.

В заявках прошу Вас указывать суммы и сроки исполнения.