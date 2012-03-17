Онлайн-регистрация и видеоконсультация для клиники

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок135 просмотров
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Требуется разработка простой страницы, включающей сервисы онлайн-регистрации и видеоконсультации для клиники.

Цель - дать возможность пациентам:

- записываться на прием к интересующим специалистам на удобное время и

- получить видеоконсультацию через скайп в случае, если явиться на прием трудно.

Более подробное техническое задание - в прилагаемом файле.

В заявках прошу Вас указывать суммы и сроки исполнения.

12 лет назад
medicus_2
Яков Коп 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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