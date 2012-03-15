Интернет-магазин тарифов/номеров

Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок162 просмотра
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Требуется создать интернет магазин «под ключ» аналогичный http://bezlimitno.ru

Нужна копия всего функционала данного сайта с другим оригинальным дизайном и улучшенной юзабилити.

хостинг есть, но если будут варианты - рассмотрим.

оптимизация и регистрация в поисковых системах.

Так же необходиомо иметь возможность быстро поднимать клоны, которые будут иметь другой дизайн,

но пользоваться одной базой и иметь один функционал.

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12 лет назад
genie123
49 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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