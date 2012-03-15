Необходимо сделать качественный сателлит

Необходимо сделать КАЧЕСТВЕНННЙ сателлит на английском языке о Киеве. В итоге должен получиться красивый СДЛ сайт. Все надписи и тексы на английском.

Без разницы на какой ЦМС, главное возможность редактировать меню, и добавлять информационные странички(wysiwyg).

Структура в приложение. Описание того что нужно здесь:

Шапка развивающийся флаг Украины и памятник(На выбор исполнителя: Кий Щек Хорив , Богдан Хмельницкий, Золотые ворота) Название. Travel in Kiev

Справка выделяющеюся кнопка “ Buy Premium account” при нажатие на нее переходим на страницу где будет описаны возможности премиум каунта. Там же будет затем ссылка на необходимый нам Реципие́нт.

Меню должна быть возможность редактировать. Пример кнопок меню: Tours (будет передранные екскурсие отсюда: http://toursdekiev.com.ua/en/tours )

По центру информация о Киеве. Копируем ее отсюда: http://toursdekiev.com.ua/en/info или должна быть возможность легко ввести ее при помощи wysiwyg редактора.

Справа текущее время в Киеве, погода в Киеве, Курс валют в Киеве. Должно автоматом парситься. К примеру с сайтов:

http://24timezones.com/world_directory/current_kyiv_time.php

http://english.wunderground.com/

http://valuta.online.ua/

http://finance.i.ua/bank/36/

или любых других удобных для исполнителя сайтов.

Карта Киева(Кнопка картиной). Открывается страничка на которой вставка гугл мапс

Слева кнопка(Картинкой) карта метро. При нажатие окрываеться страничка на которой к примеру данная карта:

http://www.kievjournal.com/images/metro.gif

слева картинкой Расписание поездов

парсим отсюда к примеру:

http://gd.tickets.ua/en/railwaytracker/table

Слева последние новости. Парсим с http://www.unian.net/eng/detail/lastnews/