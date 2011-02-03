dmitrij_litvin

Литвин dmitrij_litvin

 
36 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Быстро наполнить сайт

    Нужно быстро наполнить сайт travelin.kiev.ua. Сайт работает на PHP-Fusion. Визуальный редактор в ЦМСке присутствует. Источник для наполнения www.mykiev.info/en нужно скопировать текстовые страницы и картинки которые в текстах. Структура должна быть в итоге такая же. Сделать ...

    PHP
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо сделать качественный сателлит

    Необходимо сделать КАЧЕСТВЕНННЙ сателлит на английском языке о Киеве. В итоге должен получиться красивый СДЛ сайт. Все надписи и тексы на английском. Без разницы на какой ЦМС, главное возможность редактировать меню, и добавлять информационные странички(wysiwyg). Структура ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать баннер

    $15

    Нужно сделать баннер в одном из удобных для исполнителя форматов: GIF, JPG, PNG, SWF. Желательно не статический баннер. Максимальный размер баннера 50 КБ. Баннер нужно подогнать под раазмеры: 468 x 60 728 x 90 250 x 250 125x125 200 x ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Убрать /category/, /product/, /shop/, / в webasyst

    $5

    Нужно убрать /category/, /product/, /shop/, / в webasyst shop-script По дефолту: http://bestclimat.com/category/kondicionery/ Должно быть: http://bestclimat.com/kondicionery По дефолту: http://bestclimat.com/product/kondicioner-samsung-aq09ca/ Должно быть: http://bestclimat.com/kondicioner-samsung-aq09ca Решение есть тут: http://www.nulled.cc/showthread.php?t=137332 http://forum.webasyst.ru/viewtopic.php?id=3160 http://forum.webasyst.ru/viewtopic.php?pid=8555

    Webasyst
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Собрать информацию с Украинских сайтов.

    $50

    Приветствую! Нужно собрать информацию с Украинских интернет магазинов автотоваров, СТО, тюнинг центров, автосалонов. За подробностями об оплате и характере информации просьба обращаться в личку или в ICQ:706369

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет магазин автотоваров.

    Приветствую! Нужно сделать интернет магазин очень схожий по функционалу с http://rozetka.com.ua, http://www.sokol.ua, http://fotos.ua. Но по авто товаром. Просьба озвучить 2 цены: - с разработкой дизайна и программной части - Только разработка программной части

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • ПО для автоматизации общения на форумах.

    Вводная: Есть 200-300 тематических форумов на которых уже создан акаунт и тема в которой ведется общение с пользователями. Что нужно: Нужно ПО которое сможет оповещать о поступление новых сообщений в данной теме. А также делать массовый постинг ...

    Общение на форумах
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Регистрация на форумах

    Нужно найти Украинские форумы автомобильной тематики и создать на них акаунты с указанным логином и паролем. В акаунте нужно указать адрес домашней страницы, сделать подпись в виде урла, добавить аватар. После регистрации нужно добавить 1 сообщение ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение магазина товарами.

    Нужно наполнить интернет магазин http://xcar.com.ua. Под наполнением подразумевается скопировать информацию с двух других сайтов на данный. Для каждой категории товара я заполню несколько для примера. Пример товаров: http://xcar.com.ua/category/akkumuljatory/ В предложения просьба указывать стоимость добавления 100 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Регистрация на форумах

    $100

    Нужно найти Украинские форумы автомобильной тематики и создать на них акаунты. В акаунте нужно указать адрес домашней страницы, сделать подпись в виде урла, добавить аватар. Оплата 1$ за 15 акаунтов. Работу предоставить в виде файла с ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть дизайн на webasyst shop-script

    $50

    Необходимо натянуть дизайн на webasyst shop-script. Макет дизайна во вложение. В связи с участившимися взломами акаунтов на фрилансе. Только сделка без риска. Или 50% предоплата после того как будет сделано 50% работы.

    Webasyst
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Натянуть функционал и дизайн на webasyst

    $100

    Необходимо натянуть дизайн и прикрутить функционал на webasyst shop-script. Макет дизайна во вложение. Какой необходим функционал в макете видно. В связи с участившимися взломами акаунтов на фрилансе. Только сделка без риска. Или 50% предоплата после того как ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка простого слайдера с XML

    ТЗ на разработку слайдера 1)Флешка должна поддтягивать картинки и ссылки на них с xml файла.Ссылка для каждой картинки должна быть индивидуальна.Размеры 980Х180(200)рх. Версия используемого Action script(2.0 или 3.0) не принципиальна. 2)Должны присутствовать 2 стрелки(впере,назад) и мувик ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
KSA-BY
Сергей 
33 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Наполнение магазина товарами.
Крайне приятный и надежный Заказчик. Чёткое ТЗ и объективные требования к продукту плюс своевременная оплата - практически идеальное сочетание:) С удовольствием продолжу сотрудничество с Дмитрием!
Рекомендую данного человека. Делал работы по наполнению магазина. Все сделано качественно и оперативно.
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