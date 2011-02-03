dmitrij_litvin

Необходимо интернет магазин на движке webasyst наполнить шинами. Объём около 15 000 позиций. Оплата поэтапная, за каждую наполненную 1000 товаров. Ценник 25$ за 1 000 товаров.
- $1000Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно быстро наполнить сайт travelin.kiev.ua. Сайт работает на PHP-Fusion. Визуальный редактор в ЦМСке присутствует. Источник для наполнения www.mykiev.info/en нужно скопировать текстовые страницы и картинки которые в текстах. Структура должна быть в итоге такая же. Сделать ...Закрыт12 лет назад
Необходимо сделать КАЧЕСТВЕНННЙ сателлит на английском языке о Киеве. В итоге должен получиться красивый СДЛ сайт. Все надписи и тексы на английском. Без разницы на какой ЦМС, главное возможность редактировать меню, и добавлять информационные странички(wysiwyg). Структура ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую! Есть 2 интернет магазина товар с которых нужно просто скопировать в наш. Цены, пожалуйста, указывайте за 1 тысячу добавленного товара.Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Нужно сделать баннер в одном из удобных для исполнителя форматов: GIF, JPG, PNG, SWF. Желательно не статический баннер. Максимальный размер баннера 50 КБ. Баннер нужно подогнать под раазмеры: 468 x 60 728 x 90 250 x 250 125x125 200 x ...Баннеры15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Нужно убрать /category/, /product/, /shop/, / в webasyst shop-script По дефолту: http://bestclimat.com/category/kondicionery/ Должно быть: http://bestclimat.com/kondicionery По дефолту: http://bestclimat.com/product/kondicioner-samsung-aq09ca/ Должно быть: http://bestclimat.com/kondicioner-samsung-aq09ca Решение есть тут: http://www.nulled.cc/showthread.php?t=137332 http://forum.webasyst.ru/viewtopic.php?id=3160 http://forum.webasyst.ru/viewtopic.php?pid=8555Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Приветствую! Нужно собрать информацию с Украинских интернет магазинов автотоваров, СТО, тюнинг центров, автосалонов. За подробностями об оплате и характере информации просьба обращаться в личку или в ICQ:706369Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Нужно сделать интернет магазин очень схожий по функционалу с http://rozetka.com.ua, http://www.sokol.ua, http://fotos.ua. Но по авто товаром. Просьба озвучить 2 цены: - с разработкой дизайна и программной части - Только разработка программной частиСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад
Вводная: Есть 200-300 тематических форумов на которых уже создан акаунт и тема в которой ведется общение с пользователями. Что нужно: Нужно ПО которое сможет оповещать о поступление новых сообщений в данной теме. А также делать массовый постинг ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно найти Украинские форумы автомобильной тематики и создать на них акаунты с указанным логином и паролем. В акаунте нужно указать адрес домашней страницы, сделать подпись в виде урла, добавить аватар. После регистрации нужно добавить 1 сообщение ...Закрыт13 лет назад
Нужно наполнить интернет магазин http://xcar.com.ua. Под наполнением подразумевается скопировать информацию с двух других сайтов на данный. Для каждой категории товара я заполню несколько для примера. Пример товаров: http://xcar.com.ua/category/akkumuljatory/ В предложения просьба указывать стоимость добавления 100 ...Завершен13 лет назад
- $100
Нужно найти Украинские форумы автомобильной тематики и создать на них акаунты. В акаунте нужно указать адрес домашней страницы, сделать подпись в виде урла, добавить аватар. Оплата 1$ за 15 акаунтов. Работу предоставить в виде файла с ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо натянуть дизайн на webasyst shop-script. Макет дизайна во вложение. В связи с участившимися взломами акаунтов на фрилансе. Только сделка без риска. Или 50% предоплата после того как будет сделано 50% работы.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо натянуть дизайн и прикрутить функционал на webasyst shop-script. Макет дизайна во вложение. Какой необходим функционал в макете видно. В связи с участившимися взломами акаунтов на фрилансе. Только сделка без риска. Или 50% предоплата после того как ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо натянуть дизайн и прикрутить функционал на webasyst shop-script. Макет дизайна во вложение. Какой необходим функционал в макете видно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
ТЗ на разработку слайдера 1)Флешка должна поддтягивать картинки и ссылки на них с xml файла.Ссылка для каждой картинки должна быть индивидуальна.Размеры 980Х180(200)рх. Версия используемого Action script(2.0 или 3.0) не принципиальна. 2)Должны присутствовать 2 стрелки(впере,назад) и мувик ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад