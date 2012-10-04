Наполнить интернет-магазин товарами

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок256 просмотров

Необходимо интернет магазин на движке webasyst наполнить шинами.

Объём около 15 000 позиций.

Оплата поэтапная, за каждую наполненную 1000 товаров.

Ценник 25$ за 1 000 товаров.

Webasyst
13 лет назад
dmitrij_litvin
Литвин 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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