Ищу для постоянного сотрудничества людей, которые будут прокачивать аккаунты на форумах и передавать их мне. Задача в следующем: я даю вам ссылки на форумы, вы регистрируетесь там, оставляете нужное количество сообщений с ...
Наполнить интернет-магазин товарами
Необходимо интернет магазин на движке webasyst наполнить шинами.
Объём около 15 000 позиций.
Оплата поэтапная, за каждую наполненную 1000 товаров.
Ценник 25$ за 1 000 товаров.
Заявки фрилансеров
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