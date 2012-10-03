Прокачка аккаунтов на форумах

Ищу для постоянного сотрудничества людей, которые будут прокачивать аккаунты на форумах и передавать их мне.

Задача в следующем: я даю вам ссылки на форумы, вы регистрируетесь там, оставляете нужное количество сообщений с зарегистрированного аккаунта (от 5 до 10 обычно), после чего передаете логин и пароль мне.

Требования к сообщениям:

— осмысленность,

— не копипаст,

— 2–3 предложения,

— грамотность.

Главное требование к фрилансеру: в рабочие дни и часы всегда быть на связи, потому что бывают и срочные заказы.

Готова выслушать ваши предложения по цене.