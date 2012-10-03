Наполнение/правка товаров на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок200 просмотров

Нужно:

1. исправить/доработать описания и цены примерно 50 товаров (мебель, матрасы), которые уже есть на сайте

2. заполнить порядка 10 новых позиций

3. в дальнейшем оперативно заливать описания и цены новых товаров на сайт

13 лет назад
leyz
50 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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