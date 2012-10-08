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Найти и прописать в таблицу изображения товаров
Есть интернет-магазин.
Для заполнения магазина товарами используется скрипт. Данные берутся из таблицы.
В таблице не заполнена графа "Изображения". Нужно ее заполнить.
Для этого:
1. Ищется картинка (например, в Гугле)
2. Переименовывается из 32167.jpg или palka.jpg в название вида "СА801LS.jpg" (по артикулу)
3. Название вписывается в соотв. ячейку таблицы
На выходе имеем:
1. Таблицу с заполненным столбцом "Изображение" для примерно 532 строк.
2. Папку (архив) с изображениями для каждого товара.
Условия:
1. Изображения должны быть на белом или прозрачном фоне. Если подходящих изображений не получается найти - оставляется пустое
2. 20% предоплата (в случае, если аккаунт "свежий" - без предоплаты) - остальное по завершению.
Выбранный исполнитель
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