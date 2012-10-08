Найти и прописать в таблицу изображения товаров

Есть интернет-магазин.

Для заполнения магазина товарами используется скрипт. Данные берутся из таблицы.

В таблице не заполнена графа "Изображения". Нужно ее заполнить.

Для этого:

1. Ищется картинка (например, в Гугле)

2. Переименовывается из 32167.jpg или palka.jpg в название вида "СА801LS.jpg" (по артикулу)

3. Название вписывается в соотв. ячейку таблицы

На выходе имеем:

1. Таблицу с заполненным столбцом "Изображение" для примерно 532 строк.

2. Папку (архив) с изображениями для каждого товара.

Условия:

1. Изображения должны быть на белом или прозрачном фоне. Если подходящих изображений не получается найти - оставляется пустое

2. 20% предоплата (в случае, если аккаунт "свежий" - без предоплаты) - остальное по завершению.