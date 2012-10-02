Модерация форума, поддержка районного портала

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт10 заявок247 просмотров

Требуется администратор/модератор районного портала.

Обязанности:

ФОРУМ:

Форумная модераторская (перенос, слив, мультипостинг и т.д.), подбор новых модераторов.

Форумная социальная (баны, плюсы, конфликты, устные предупреждения и ЛС с нарушителями)

Форумная рекламная (рекламные топики и баннеры, даты, актуальность, размещение)

Форумная ТС, НМ (новые темы, ньюсмейкинг, старты обсуждений, инициативная поддержка разделов)

Форумная празднично-конкурсная (проведение, награды, идеи)

Форумное техобслуживание (код, проблемы, отслеживание и ведение проблем, общение с юзерами в ТП)

ПОРТАЛ:

Ньюсмейкинг (Новости, отслеживание комментариев)

Поддержка разделов (обновление, оформление)

Рекламная (Баннеры и Каталог предприятий - размещение, отслеживание)

ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Празднично-конкурсное (работа с галереями по темам праздников)

Рассмотрю заявки только с опытом аналогичной работы.

13 лет назад
StarCor
Михаил 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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