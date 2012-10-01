Коментарии к товарам в интернет магазине

Заполнить интернет магазин коментариями

Необходимо за полнить интретнет магазин коментариями к товарам(часы). Необходимо выставлять небольшие коментарии (на английском или русском) ПРЕДОПЛАТЫ НЕ БУДЕТ

Все предложения цены выставляйте в коментариях проэкта. В дальнейшем готовы сотрудничать на постоянной основе!!!