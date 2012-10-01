Нужен человек разберающиеся с экономической тематикой (образование не влияет)! Иначе мысль для комента не появится — так что сразу смотрите, если не ваше не пойдёт. Задача: выбирать из ленты сайта ...
Коментарии к товарам в интернет-магазине
Коментарии к товарам в интернет магазине
Заполнить интернет магазин коментариями
Необходимо за полнить интретнет магазин коментариями к товарам(часы). Необходимо выставлять небольшие коментарии (на английском или русском) ПРЕДОПЛАТЫ НЕ БУДЕТ
Все предложения цены выставляйте в коментариях проэкта. В дальнейшем готовы сотрудничать на постоянной основе!!!
Заявки фрилансеров
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