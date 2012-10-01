Задание заключается в том, что бы разместить 2 объявления на 34 (список см. ниже) досках бесплатных объявлений (каждое объявление размещается на всех досках, итого 68 постов). Объявления должны пройти модерацию. Ждете когда ...
Поиск видео на youtube и пр. итальянские фабрики
Требуется подобрать видео ролики на видео сервисах типа youtube и прочих, а так же добавить их на сайт, сайт на движке netcat , потребуется так же добавить короткий текст для уникализации, до 500 символов, а так же прописать тайтл и дескрипшен и теги для связки.
список фабрик предоставлю.
добавлять нужно не все ролики без разбора, во первых без дублей, во вторых без логотипов компаний, таких много, просто нужно смотреть, в принципе достаточно как правило 3-10 видео на фабрику, разумеется бывают исключения, все обсуждаемо.
всего фабрик около 100, в дальнейшем количество увеличится.
от Вас цена за один ролик с описанием.
P/S требуется качество а не количество.
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