Поиск видео на youtube и пр. итальянские фабрики

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Закрыт4 заявки173 просмотра

Требуется подобрать видео ролики на видео сервисах типа youtube и прочих, а так же добавить их на сайт, сайт на движке netcat , потребуется так же добавить короткий текст для уникализации, до 500 символов, а так же прописать тайтл и дескрипшен и теги для связки.

список фабрик предоставлю.

добавлять нужно не все ролики без разбора, во первых без дублей, во вторых без логотипов компаний, таких много, просто нужно смотреть, в принципе достаточно как правило 3-10 видео на фабрику, разумеется бывают исключения, все обсуждаемо.

всего фабрик около 100, в дальнейшем количество увеличится.

от Вас цена за один ролик с описанием.

P/S требуется качество а не количество.

13 лет назад
vint495
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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