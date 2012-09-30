Требуется наполнить сайт реальными объявлениями о продаже машин в России.
Наполнение интернет-магазинов. Тематика: Новый год
Необходимо наполнить товарами 9 интернет магазина по тематике "Новогодние украшения и гирлянды". Описания должны быть уникализированы. Каждое из описаний должно быть подогнано под объем в 1000 символов, без пробелов. Обратите внимание, в описаниях данных товаров много специфических технических характеристик. Общий объем товаров по данному проекту, более 20 тысяч.
Магазин:
http://новогодние-гирлянды.рф/
+ 10 обзоров по продукции данного типа.
+ 50 новостей.
+ 10-15 комментариев на каждый товар.
Магазин:
+ 10 обзоров по продукции данного типа.
+ 50 новостей.
+ 10-15 комментариев на каждый товар.
Магазин:
+ 10 обзоров по продукции данного типа.
+ 50 новостей.
+ 10-15 комментариев на каждый товар.
Магазин:
+ 10 обзоров по продукции данного типа.
+ 50 новостей.
+ 10-15 комментариев на каждый товар.
Магазин:
http://светодиодный-дюралайт.рф/
+ 10 обзоров по продукции данного типа.
+ 50 новостей.
+ 10-15 комментариев на каждый товар.
Магазин:
+ 10 обзоров по продукции данного типа.
+ 50 новостей.
+ 10-15 комментариев на каждый товар.
Магазин:
+ 10 обзоров по продукции данного типа.
+ 50 новостей.
+ 10-15 комментариев на каждый товар.
Магазин:
+ 10 обзоров по продукции данного типа.
+ 50 новостей.
+ 10-15 комментариев на каждый товар.
Магазин:
+ 10 обзоров по продукции данного типа.
+ 50 новостей.
+ 10-15 комментариев на каждый товар.
В приложении есть образец карточки товара.
На каждый магазин установлена база демонстрационных товаров.
Исполнителю будут предоставлены заказчиком адреса доноров информации.
Для оценки ваших способностей и ориентации в вашем ценообразовании на ваши услуги, в заявке, прописывайте стоимость за добавление одного товара и количество товаров, которое вы сможете добавить в сутки.
Заявки фрилансеров
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