Наполнение интернет-магазинов. Тематика: Новый год

Необходимо наполнить товарами 9 интернет магазина по тематике "Новогодние украшения и гирлянды". Описания должны быть уникализированы. Каждое из описаний должно быть подогнано под объем в 1000 символов, без пробелов. Обратите внимание, в описаниях данных товаров много специфических технических характеристик. Общий объем товаров по данному проекту, более 20 тысяч.

Магазин:

http://новогодние-гирлянды.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 50 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://световые-сети.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 50 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://акриловые-фигуры.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 50 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://световые-занавесы.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 50 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://светодиодный-дюралайт.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 50 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://белт-лайт.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 50 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://клип-лайт.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 50 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://световые-деревья.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 50 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

Магазин:

http://световые-дожди.рф/

+ 10 обзоров по продукции данного типа.

+ 50 новостей.

+ 10-15 комментариев на каждый товар.

В приложении есть образец карточки товара.

На каждый магазин установлена база демонстрационных товаров.

Исполнителю будут предоставлены заказчиком адреса доноров информации.

Для оценки ваших способностей и ориентации в вашем ценообразовании на ваши услуги, в заявке, прописывайте стоимость за добавление одного товара и количество товаров, которое вы сможете добавить в сутки.