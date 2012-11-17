Собрать информацию и разместить на сайте.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен16 заявок335 просмотров

Нужно собрать информацию для интернет магазина экзотических животных, и разместить ее на сайте. Собрать информацию по каждой позиции во всех категориях. Заполнить ею сайт.

13 лет назад
Lalulin
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Juli12
Юлия 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$50
14 дней
Отличный контент-менеджер. Берется за любую работу легко и с энтузиазмом. Очень много информации в кротчайшие сроки. Правки минимальны. И вообще, очень приятный, отзывчивый и ответственный человек. Остаюсь с ней сотрудничать и по сей день.
Положительный, доброжелательный заказчик. Четкое ТЗ и быстрая оплата. Получила удовольствие от работы над заказом и от общения с Евгением. Желаю развития и процветания проекту.

Заявки фрилансеров

Juli12
Юлия 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад