Собрать информацию и разместить на сайте.

Отличный контент-менеджер. Берется за любую работу легко и с энтузиазмом. Очень много информации в кротчайшие сроки. Правки минимальны. И вообще, очень приятный, отзывчивый и ответственный человек. Остаюсь с ней сотрудничать и по сей день.