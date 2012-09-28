Создать аккаунт и наполнить сообщениями

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Закрыт5 заявок147 просмотров

Необходимо создать аккаунт (почту и логин делать любой) на http://mmgp.ru и написать с него 31 пост (но так, чтоб не было флуда и не забанили).

Пишите свои сроки и цену

13 лет назад
vladaley
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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