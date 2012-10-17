Размещение объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки176 просмотров

Нужно выполнить следующую работу: есть сайт по продаже одежды,

Задача:

1. Сделать ресерч живых досок, каталогов объявлений по продажи одежды + на тематических форумах. НЕ говнокаталогов, а живых действующих, причесаных, типа http://www.mixprice.ru, http://qp.ru/

2. Периодически размещать там наши объявления + писать объявления или статьи для форумов.

Цена обсуждаема.

13 лет назад
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

bumpyroad
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$70
5 дней
Все сделал на 5+ Надеюсь на продолжение сотрудничество

Заявки фрилансеров

bumpyroad
Павел 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад