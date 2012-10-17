Размещение объявлений

Нужно выполнить следующую работу: есть сайт по продаже одежды,

Задача:

1. Сделать ресерч живых досок, каталогов объявлений по продажи одежды + на тематических форумах. НЕ говнокаталогов, а живых действующих, причесаных, типа http://www.mixprice.ru, http://qp.ru/

2. Периодически размещать там наши объявления + писать объявления или статьи для форумов.

Цена обсуждаема.