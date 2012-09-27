Cбор информации. Приватно для Стародубцева Никиты

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки210 просмотров

Собрать 500 позиций товара по тематике кожгалантерея

13 лет назад
12047
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня
Отличный исполнитель! Все сдано в срок, высокий уровень исполнения, никаких замечаний. Рекомендую Никиту к сотрудничеству, и сам продолжаю работу с этим исполнителем.
Первый заказчик, который как и я считает, что "вечером деньги - утром стулья". Всё оплачено вовремя, чёткое ТЗ, всегда на связи. Спасибо!

Заявки фрилансеров

nikson_88
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад