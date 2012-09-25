Необходимо наполнить товарами 17 магазинов.

$7500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт38 заявок590 просмотров

Необходимо наполнить товарами 17 интернет магазинов.

Кол-во товаров на каждый магазин от 50 до 3 000.

CMS - OpenCart v1.5.3.1

Демо панель админки:

http://demo15.myopencart.ru/admin/

Логин: demo

Пароль: demo

Доноров информации предоставлю.

Тематики:

1. Новогодние товары

2. Подарки

3. Косметика

4. Электрика

5. Программное обеспечение

6. Продукты питания

7. Телефония

8. Реплики часов

9. Кондитерские изделия

10. Одежда

11. Обувь

12. Бытовая техника

13. Велосипеды

14. Детские игрушки

15. Шины/диски

16. Цветы

17. Мебель

В заявках !обязательно! нужно написать:

- стоимость исходя из 1 добавленной позиции.

- желаемую для вас тематику.

- контакт ICQ

Для жителей Москвы и МО возможна оплата наличными.

Opencart
13 лет назад
neonking
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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