Требования: - опыт общения с ЦМСками (актуальны ВП\ДЛЕ\Джумла) - навыки рерайта - быстрый интернет с анлимом и приличный ПК - возможность полноценной работы по графику ...
Необходимо наполнить товарами 17 магазинов.
Необходимо наполнить товарами 17 интернет магазинов.
Кол-во товаров на каждый магазин от 50 до 3 000.
CMS - OpenCart v1.5.3.1
Демо панель админки:
http://demo15.myopencart.ru/admin/
Логин: demo
Пароль: demo
Доноров информации предоставлю.
Тематики:
1. Новогодние товары
2. Подарки
3. Косметика
4. Электрика
5. Программное обеспечение
6. Продукты питания
7. Телефония
8. Реплики часов
9. Кондитерские изделия
10. Одежда
11. Обувь
12. Бытовая техника
13. Велосипеды
14. Детские игрушки
15. Шины/диски
16. Цветы
17. Мебель
В заявках !обязательно! нужно написать:
- стоимость исходя из 1 добавленной позиции.
- желаемую для вас тематику.
- контакт ICQ
Для жителей Москвы и МО возможна оплата наличными.
Заявки фрилансеров
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