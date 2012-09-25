Компании "Перестройка" http://www.perestroika.com.ua требуется контент-менеджеры для добавления инфо о товарах в базу данных. Работа удаленная и постоянная. Если Вас заинтересовало это предложение и Вы готовы начать работать, присылайте свою заполненную анкету на ...
Найти текст и медиа для сайта о знаменитостях
Для сайта посвященного знаменитостям нужно подобрать фотографии, видео, новости и данные по людям.
В списке - 43 человека.
Для каждого человека нужно найти в google:
1) 10 фотографий
требования:
а) в картиночном поиске гугл выбираете настройки фильтра: Большие Фото
б) отсутствие логотипов на фото
2) 10 новостей(неуникальных! писать самому не надо!)
требования:
а) к каждой новости нужна картинка
б) текст - не менее 1к символов с пробелами
3) 10 видео с ютуба
ищете по имени звезды на ютубе и подбираете видео с ней
требования:
а) нужен урл видео, например: http://www.youtube.com/watch?v=ury0gmTBGBA
б) тайтл видео: Джиган feat. Жанна Фриске - Ты рядом (Official video)
4) параметры знаменитостей
Сколько весит ....? 56кг
Дата рождения ....? : 8 июля 1974
Какой рост у .....? : 175 см
Кто муж/жена .....? : - (если мужа/жены нет или он не известен ставим "-")
лесбиянка/гей? : да/нет
Где живет ...? : Россия, Москва
официальный сайт ...: http://jeannefriske.com
Оплата WMR, можно разбить оплату на части. Предоплату не делаю!
Сразу указывайте сроки и цены, спасибо.
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