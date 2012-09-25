Найти текст и медиа для сайта о знаменитостях

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Закрыт12 заявок225 просмотров

Для сайта посвященного знаменитостям нужно подобрать фотографии, видео, новости и данные по людям.

В списке - 43 человека.

Для каждого человека нужно найти в google:

1) 10 фотографий

требования:

а) в картиночном поиске гугл выбираете настройки фильтра: Большие Фото

б) отсутствие логотипов на фото

2) 10 новостей(неуникальных! писать самому не надо!)

требования:

а) к каждой новости нужна картинка

б) текст - не менее 1к символов с пробелами

3) 10 видео с ютуба

ищете по имени звезды на ютубе и подбираете видео с ней

требования:

а) нужен урл видео, например: http://www.youtube.com/watch?v=ury0gmTBGBA

б) тайтл видео: Джиган feat. Жанна Фриске - Ты рядом (Official video)

4) параметры знаменитостей

Сколько весит ....? 56кг

Дата рождения ....? : 8 июля 1974

Какой рост у .....? : 175 см

Кто муж/жена .....? : - (если мужа/жены нет или он не известен ставим "-")

лесбиянка/гей? : да/нет

Где живет ...? : Россия, Москва

официальный сайт ...: http://jeannefriske.com

Оплата WMR, можно разбить оплату на части. Предоплату не делаю!

Сразу указывайте сроки и цены, спасибо.

13 лет назад
PavelV
Павел 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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