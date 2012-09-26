Компании "Перестройка" http://www.perestroika.com.ua требуется контент-менеджеры для добавления инфо о товарах в базу данных. Работа удаленная и постоянная. Если Вас заинтересовало это предложение и Вы готовы начать работать, присылайте свою заполненную анкету на ...
Надо наполнить сайт на MOD X CMS
сайт ggmebel.ru , стоит задача:
1) все фотки, что есть тут - http://ggmebel.ru/catalog/myagkaya-mebel/ в подразделах классика и барокко - надо пересохранить через photoshop - "save for web" - дабы уменьшить их размер (но не особо терять качество)
2) все фотки из каждой коллекции подразделов классика и барокко - надо разрезать на 2 части - 1 часть с креслами, другую с диванами.
3) наполнить подразделы "диваны" и "кресла" раздела http://ggmebel.ru/catalog/myagkaya-mebel/ , а именно - часть разрезанной фотки и вставляем часть таблицы и создаем новую страницу.
Пример - берем страницу http://ggmebel.ru/catalog/myagkaya-mebel/classic/best.html - разрезаем фотку (при этом на странице http://ggmebel.ru/catalog/myagkaya-mebel/classic/best.html - все остается так, как есть) и создаем 2 страницы - 1 с фоткой кресла и ценой от
29000 руб. до 34000 руб. и так же создаем страницу с фоткой дивана и тремя ценами.
Пишите цены и сроки
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