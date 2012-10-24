Контентщик

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки925 просмотров

Требования:

- опыт общения с ЦМСками (актуальны ВП\ДЛЕ\Джумла)

- навыки рерайта

- быстрый интернет с анлимом и приличный ПК

- возможность полноценной работы по графику

- долгосрочные планы (это не вариант «на лето»)

Условия:

- минимум 5х8ч

- оклад от 10к + сверхурочные (в среднем +2–4к)

Преобладающая деятельность на данный момент в сфере мобильных игр и программ.

Резюме\портфолио на [email protected]

Joomla
13 лет назад
noseoa
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров