Компании "Перестройка" http://www.perestroika.com.ua требуется контент-менеджеры для добавления инфо о товарах в базу данных. Работа удаленная и постоянная. Если Вас заинтересовало это предложение и Вы готовы начать работать, присылайте свою заполненную анкету на ...
Контентщик
Требования:
- опыт общения с ЦМСками (актуальны ВП\ДЛЕ\Джумла)
- навыки рерайта
- быстрый интернет с анлимом и приличный ПК
- возможность полноценной работы по графику
- долгосрочные планы (это не вариант «на лето»)
Условия:
- минимум 5х8ч
- оклад от 10к + сверхурочные (в среднем +2–4к)
Преобладающая деятельность на данный момент в сфере мобильных игр и программ.
Резюме\портфолио на [email protected]
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
ИЩУ контенщика для периодических работ по наполнению интернет-магазина стройматериалов на ShopCMS. От меня – название материала и его описание, набор характеристик. От Вас – найти 1-3 фото, залить их и аккуратно ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо наполнить информацию-предложение на Интернет-потрале.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо отправить письма потенциальным клиентам. Подробности по icq 615008273Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разместить объявление о вакансии, текст объявления и список сайтов есть. Срок 6-7 часов. Подробности по icq 615008273Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $600
Требуется специалист, группа специалистов для наполнения и ведения сайта по тематике ремонт и обслуживание копировальной техники, обслуживание компьютерной техники, СПО (Linux, Android), расходные материалы. Основные задачи включают: - Наполнение статьями копирайт/рерайт, ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
требуется человек (возможно несколько человек) для постоянной удаленной работы по ведению/наполнению групп либо одной группы в социальных сетях. Требуется ежедневное (возможно кроме выходных дней) присутсвие в группы, добавление новостей, переписка с пользователями, ведение группы. ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Требуется опытный рерайтер/контент-менеджер для постоянного сотрудничества. Задача: наполнения каталога интернет-магазина косметики на движке WebAssyst Shop Script. (www.моя-косметичка.рф) Тех. задание: Кол-во товарных позиций - 300-350ед. (600-700 символов ...Завершен13 лет назад
Задача: Найти форум, зарегистрироваться, и поставить ссылку на сайт (Ссылка вида http://www.site.ru/) Оплата: только ссылки которые стоят спустя 3 дня после постинга. Тематики: Мобильные гаджеты ...Завершен13 лет назад
Я даю вам список форумов, вы там регистрируетесь и создаете тему. В своих заявках, сразу пишите, сколько вы хотите получать за 1 регистрацию и создания темы на форуме.Завершен13 лет назад