Полностью свободный график, от 10 часов в неделю, от 100$/мес., оплата каждую неделю Обязанности: 1) телефонные звонки партнерам в разных городах (по скайпу, sip или ip-телефонии), которые уже размещались или размещаются ...
Наполнение интернет-магазина стройматериалов
ИЩУ контенщика для периодических работ по наполнению интернет-магазина стройматериалов на ShopCMS.
От меня – название материала и его описание, набор характеристик.
От Вас – найти 1-3 фото, залить их и аккуратно разобрать и заполнить данные, присланные мною.
Пример задач по добавлению:
1) универсальная клеющая мастика ГАРАНТ+.
Производство Россия. Термостойкость 1300град.
1.5кг-250р.
2.5кг-350р.
6кг-700р.
20кг.-2200р.
Предназначена: для приклеивания природного камня, керамической, зеркальной плитки и кафеля, деревянных изделий, ДВП, ДСП, паркета, проклейки стекла и зеркал, неглубокой шпаклёвки и грунтовки.
2) В раздел "Гидро-пароизоляция добавить
TECHNOHAUT (Технохаут) (70м2).
– Тип А ветро-влагозащитная мембрана 1000р.
– Тип В паро-гидроизоляционная мембрана 700р.
– Тип С и тип D паро-гидроизоляционные мембраны по 1000р.
3) туда же Супердиффузионная паропроницаемая мембрана АМ-1900р.
4) Геотекстиль GEO 60 за 900р.и GEO 100 за 1500р.
5) TECSOUND SY 70,толщ.3.8мм, размер 1.2Х5.05м, самоклеющийся-4960р.
6) TECSOUND SY 75 (с войлоком), толщ.14мм.Размер 1.2Х5.5м. Цена 6600.
Возможна оплата по фактически затраченному времени или позадачно.
БЮДЖЕТ = 150 руб/час.
ЕСЛИ Ваша стоимость часа отличается от предложенной – укажите её.
ОПЛАТА: WebMoney или ЯндексДенги или QIWI на Ваш выбор.
ЖДУ предложения в проект или личку.
Заявки фрилансеров
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