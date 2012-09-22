Наполнение интернет-магазина стройматериалов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт28 заявок445 просмотров

ИЩУ контенщика для периодических работ по наполнению интернет-магазина стройматериалов на ShopCMS.

От меня – название материала и его описание, набор характеристик.

От Вас – найти 1-3 фото, залить их и аккуратно разобрать и заполнить данные, присланные мною.

Пример задач по добавлению:

1) универсальная клеющая мастика ГАРАНТ+.

Производство Россия. Термостойкость 1300град.

1.5кг-250р.

2.5кг-350р.

6кг-700р.

20кг.-2200р.

Предназначена: для приклеивания природного камня, керамической, зеркальной плитки и кафеля, деревянных изделий, ДВП, ДСП, паркета, проклейки стекла и зеркал, неглубокой шпаклёвки и грунтовки.

2) В раздел "Гидро-пароизоляция добавить

TECHNOHAUT (Технохаут) (70м2).

– Тип А ветро-влагозащитная мембрана 1000р.

– Тип В паро-гидроизоляционная мембрана 700р.

– Тип С и тип D паро-гидроизоляционные мембраны по 1000р.

3) туда же Супердиффузионная паропроницаемая мембрана АМ-1900р.

4) Геотекстиль GEO 60 за 900р.и GEO 100 за 1500р.

5) TECSOUND SY 70,толщ.3.8мм, размер 1.2Х5.05м, самоклеющийся-4960р.

6) TECSOUND SY 75 (с войлоком), толщ.14мм.Размер 1.2Х5.5м. Цена 6600.

Возможна оплата по фактически затраченному времени или позадачно.

БЮДЖЕТ = 150 руб/час.

ЕСЛИ Ваша стоимость часа отличается от предложенной – укажите её.

ОПЛАТА: WebMoney или ЯндексДенги или QIWI на Ваш выбор.

ЖДУ предложения в проект или личку.

12 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Менеджер в сервис коллективных покупок

    Полностью свободный график, от 10 часов в неделю, от 100$/мес., оплата каждую неделю Обязанности: 1) телефонные звонки партнерам в разных городах (по скайпу, sip или ip-телефонии), которые уже размещались или размещаются ...

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обновление данных

    Задача в том чтобы произвести сверку между украинской и российской версией сайта который торгует недвижимостью в Турции. Все недостающие обьекты нужно будет корректно внести. Сайт на WP. Используется много "custom fields" но впринципе ...

    WordPress
    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны фото-видео приколы

    Нужно на сайт v-prikol.ru добавлять оригинальные (не скопированные с других сайтов) фото-видео приколы. Кто хочет поучаствовать, указывайте цены (обязательно).

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Забить дорожные знаки в cms

    Нужно перебить дорожные знаки в orchard cms из статьи в википедии Дорожные_знаки_Российской_Федерации. Я скину инструкцию куда конкретно нажимать. Общий план работы: 1. Вы скачиваете фото нужного ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Наполнить магазин товарами

    Магазин на WP+WooCommerce, контент, естественно, предоставляется. Наполнять одно удовольствие, по сути ctrl+c - ctrl+v... Товаров до 1000. + Есть подробная инструкция по наполнению, в которой всего 15 шагов от авторизации до ...

    WooCommerceWordPress
    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт объявлений

    Здравствуйте ув. фрилансеры. Задача такая, нужно с нескольких сайтов (скажу какие) втч сландо и авито брать объявления определенного города и вставлять под своим логином на мой сайт. Бертся объявления за прошедшие сутки, если есть фотки ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редактирование Word документов

    Нужен человек на приятное и стильное оформление Word документов. Колонтитулы, фоны, блоки, фото и т.д. Чтобы из этого материала создавать электронные книги и упаковывать в PDF.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад