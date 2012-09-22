Наполнение интернет-магазина стройматериалов

ИЩУ контенщика для периодических работ по наполнению интернет-магазина стройматериалов на ShopCMS.

От меня – название материала и его описание, набор характеристик.

От Вас – найти 1-3 фото, залить их и аккуратно разобрать и заполнить данные, присланные мною.

Пример задач по добавлению:

1) универсальная клеющая мастика ГАРАНТ+.

Производство Россия. Термостойкость 1300град.

1.5кг-250р.

2.5кг-350р.

6кг-700р.

20кг.-2200р.

Предназначена: для приклеивания природного камня, керамической, зеркальной плитки и кафеля, деревянных изделий, ДВП, ДСП, паркета, проклейки стекла и зеркал, неглубокой шпаклёвки и грунтовки.

2) В раздел "Гидро-пароизоляция добавить

TECHNOHAUT (Технохаут) (70м2).

– Тип А ветро-влагозащитная мембрана 1000р.

– Тип В паро-гидроизоляционная мембрана 700р.

– Тип С и тип D паро-гидроизоляционные мембраны по 1000р.

3) туда же Супердиффузионная паропроницаемая мембрана АМ-1900р.

4) Геотекстиль GEO 60 за 900р.и GEO 100 за 1500р.

5) TECSOUND SY 70,толщ.3.8мм, размер 1.2Х5.05м, самоклеющийся-4960р.

6) TECSOUND SY 75 (с войлоком), толщ.14мм.Размер 1.2Х5.5м. Цена 6600.

Возможна оплата по фактически затраченному времени или позадачно.

БЮДЖЕТ = 150 руб/час.

ЕСЛИ Ваша стоимость часа отличается от предложенной – укажите её.

ОПЛАТА: WebMoney или ЯндексДенги или QIWI на Ваш выбор.

ЖДУ предложения в проект или личку.