Нужны фото-видео приколы

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Завершен2 заявки174 просмотра

Нужно на сайт v-prikol.ru добавлять оригинальные (не скопированные с других сайтов) фото-видео приколы.

Кто хочет поучаствовать, указывайте цены (обязательно).

13 лет назад
site-service
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nick_green
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работодатель от Бога. Его дела не расходятся с тем, что он говорит! Рад был помочь, надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Спасибо!

Заявки фрилансеров

nick_green
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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