Наполнить магазин товарами

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Закрыт27 заявок256 просмотров

Магазин на WP+WooCommerce, контент, естественно, предоставляется. Наполнять одно удовольствие, по сути ctrl+c - ctrl+v... Товаров до 1000.

+ Есть подробная инструкция по наполнению, в которой всего 15 шагов от авторизации до публикации (!).

Жду Ваши цены.

WooCommerceWordPress
13 лет назад
onx
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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