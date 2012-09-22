Наполнение автомобильного сайта компаниями

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Завершен3 заявки290 просмотров

Необходимо искать и добавлять компании в каждую из категорий сайта http://avtoresurs.net.ua/

То есть это авторазборки, магазины автозапчастей и автосетвисы

Только актуальные (работающие) кампании из Украины! (будет проверятся)

Работа не требует никаких знаний и опыта.

Придумайте цену за 10 записей и прошу в аську 262567

Оплата по факту WMZ

13 лет назад
bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

KOHTPOJIEP
28 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель! Сделал все быстро и правильно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

KOHTPOJIEP
28 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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