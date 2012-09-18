Обзвон людей по списку (почасовая оплата)

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Закрыт1 заявка186 просмотров

Мне нужен человек, который будет делать обзвон людей по списку из нашей базы, узнавать у них необходимую мне информацию и регулярно отчитываться по результатам. Работа на 2-4 часа в день несколько дней в неделю. Звонки _не навязчивые_ для людей, т.е. звоним по их рекламе, они совершенно не против, о телефонном спаме речи не идет.

Набираем номер - задаем вопрос (один и тот же для всех) - получаем ответ - прощаемся - если ответ нам подходит, то сбрасываем мне информацию на почту или в скайп.

Звонки на московские номера, по большей части мобильные.

У вас должен быть мобильный телефон с безлимитными звонками на московские номера или какое-то другое решение данного вопроса.

Предлагайте сколько хотите за такую работу (сколько хотите получать в час) - очень желательно, чтобы в оплату вашей работы были включены расходы на мобильную связь. Если моб. связь в стоимость часа работы не включена - обязательно сообщайте об этом сразу.

Надеюсь получится подобрать аккуратного и ответственного человека для долгосрочного сотрудничества.

Приступить к работе, если договоримся по условиям, можно сразу.

13 лет назад
SpecialAgent
Анатолий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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