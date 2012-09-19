Размещение объявления на досках и форумах

Здравствуйте, дорогие фрилансеры.

Задание состоит в том, что необходимо разместить одно объявление (текст которого я предоставлю) на досках объявлений и на форумах Воронежа.

Досок 40 будет достаточно. Результаты предоставить в виде отчета со ссылками. Ящик электронный, с которого надо будет регистрироваться, предоставлю.

Срок — 2–3 суток (не больше). Оплата по факту.

Интересует цена за 1 объявление.

Фрилансеры, предлагающие цену в размере 0,5–1 доллара за 1 объявление, — явно ошиблись дверью.