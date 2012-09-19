Размещение объявления на досках и форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки157 просмотров

Здравствуйте, дорогие фрилансеры.

Задание состоит в том, что необходимо разместить одно объявление (текст которого я предоставлю) на досках объявлений и на форумах Воронежа.

Досок 40 будет достаточно. Результаты предоставить в виде отчета со ссылками. Ящик электронный, с которого надо будет регистрироваться, предоставлю.

Срок — 2–3 суток (не больше). Оплата по факту.

Интересует цена за 1 объявление.

Фрилансеры, предлагающие цену в размере 0,5–1 доллара за 1 объявление, — явно ошиблись дверью.

13 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Natka88
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня
Наталия с заданием справилась. Спасибо, Наталия, за сотрудничество.
Очень хорошо было работать с Эммой. Всё, что она хотела, чтоб я сделала - детально описала от А до Я. желаю всем работать с такими заказчиками, как Эмма. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Natka88
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад