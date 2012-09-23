Наполнить сайт бухгалтерских услуг

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен4 заявки185 просмотров

Добрый день!

Требуется наполнить сайт http://www.leofin.ru/

Руководитель фирмы женщина, большой стаж работы, клиенты, подвиги.

Фирма объедияет таких же как она профессиональных бухгалтеров.

Весь комплекс услуг 1с.

Весь комплекс услуг Ладасофт http://www.ladasoft.ru/

Ведение, постановка, восстановление бухучета. Консультации.

Что и где писать, вам надо придумать самим.

Картинка на главной может стать слайдером из трёх изображений, например.

Требуются только тексты.

Надо сделать, что называется, от души. За хорошую работу денег не пожалею.

13 лет назад
ZADEL
Егор 
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$60
5 дней
Тексты замечательные, читабельные, грамотные. Их смотрела бухгалтер - написано со знанием дела. Отличная работа. Спасибо, Марина!
Приятное сотрудничество! Четкое ТЗ, своевременная оплата, приятное общение.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужны реальные пользователи в группы ВК и Facebook

    В разных проектов в социальных сетях ( в основном, официальные группы интернет-магазинов в ВК и Фейсбук) необходима накрутка РЕАЛЬНЫХ пользователей. Без использования бесплатных ботоводов. Прием заявок до понедельника - 17.09. ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подобрать фотографии к планшетным компьютерам

    Подобрать фотографии к 173 планшетным компьютерам и 35 аксессуарам (чехлам). Итого 1248 фотографий. Но для части планшетов (например, iPd 16, 32, 64 Gb) фотографии будут одинаковыми, так что реально меньше. Требования: ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент менеджер на постоянную работу

    $250

    Рерайт и перевод статей для пачки сайтов + Рерайт картинок. Тематики разные: рыбалка, интересные факты, бизнес идеи, вредные привычки, кулинария ))) Объем 10000–20000 символов в день. На некоторых ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набросать отзывы\комментрии на товары

    товары по новогодней и карнавальной тематике. набросать комментариев якобы от разных пользователей. разный стиль, имена, указывать разные даты от 2009года до сегодня. возьмем примерно 200товаров по 3отзыва. от вас стоимость и сроки. costum-dm.ru

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Обновить цены на сайте

    Нужно обновить цены на сайте tdsvoboda.ru (коллекция мебели Сильвия) на основе приложенного прайса. Примерно 350-400 позиций. Сайт на Джумла, компонент JoomShopping. Оплата Яндекс-деньгами, 300 руб. за все.

    Joomla
    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Опубликовать портфолио

    Есть сайт, на него необходимо опубликовать портфолио по ремонту квартир в виде красивой слайд презентации. Движок сайта Wordpress, плагин который используется для слайдов Get The Image Адрес сайта http://stroyrum.ru/

    WordPress
    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Общение на форуме

    Необходим обычный постинг, просто треп на форуме, для набивки аккаунта оплата 1 рубль сообщение. Пишите скайп. Сама добавлю вас сегодня-завтра.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение новостного сайта

    $180

    Необходимо сделать наполнение новостного ресурса тематики Электронная коммерция, Электронные деньги и т.п. Также в последствии потребуется ежедневное периодическое публикование новых материалов. Задание на ближайшую неделю: Разместить на сайте 80 новостей ...

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад