Нужно собрать данные по рабочим строительных специальностям с сайтов: http://irr.by/building/constraction/ РУБРИКИ: Бетонирование Монтаж Кровля ...
Наполнить сайт бухгалтерских услуг
Добрый день!
Требуется наполнить сайт http://www.leofin.ru/
Руководитель фирмы женщина, большой стаж работы, клиенты, подвиги.
Фирма объедияет таких же как она профессиональных бухгалтеров.
Весь комплекс услуг 1с.
Весь комплекс услуг Ладасофт http://www.ladasoft.ru/
Ведение, постановка, восстановление бухучета. Консультации.
Что и где писать, вам надо придумать самим.
Картинка на главной может стать слайдером из трёх изображений, например.
Требуются только тексты.
Надо сделать, что называется, от души. За хорошую работу денег не пожалею.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Доброго времени суток, требуется перенести информацию со старого сайта на новый. Примерно 100страницНаполнение сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
В разных проектов в социальных сетях ( в основном, официальные группы интернет-магазинов в ВК и Фейсбук) необходима накрутка РЕАЛЬНЫХ пользователей. Без использования бесплатных ботоводов. Прием заявок до понедельника - 17.09. ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Подобрать фотографии к 173 планшетным компьютерам и 35 аксессуарам (чехлам). Итого 1248 фотографий. Но для части планшетов (например, iPd 16, 32, 64 Gb) фотографии будут одинаковыми, так что реально меньше. Требования: ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Рерайт и перевод статей для пачки сайтов + Рерайт картинок. Тематики разные: рыбалка, интересные факты, бизнес идеи, вредные привычки, кулинария ))) Объем 10000–20000 символов в день. На некоторых ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
товары по новогодней и карнавальной тематике. набросать комментариев якобы от разных пользователей. разный стиль, имена, указывать разные даты от 2009года до сегодня. возьмем примерно 200товаров по 3отзыва. от вас стоимость и сроки. costum-dm.ruНаполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно обновить цены на сайте tdsvoboda.ru (коллекция мебели Сильвия) на основе приложенного прайса. Примерно 350-400 позиций. Сайт на Джумла, компонент JoomShopping. Оплата Яндекс-деньгами, 300 руб. за все.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт, на него необходимо опубликовать портфолио по ремонту квартир в виде красивой слайд презентации. Движок сайта Wordpress, плагин который используется для слайдов Get The Image Адрес сайта http://stroyrum.ru/Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходим обычный постинг, просто треп на форуме, для набивки аккаунта оплата 1 рубль сообщение. Пишите скайп. Сама добавлю вас сегодня-завтра.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $180
Необходимо сделать наполнение новостного ресурса тематики Электронная коммерция, Электронные деньги и т.п. Также в последствии потребуется ежедневное периодическое публикование новых материалов. Задание на ближайшую неделю: Разместить на сайте 80 новостей ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт13 лет назад