Наполнить сайт бухгалтерских услуг

Добрый день!

Требуется наполнить сайт http://www.leofin.ru/

Руководитель фирмы женщина, большой стаж работы, клиенты, подвиги.

Фирма объедияет таких же как она профессиональных бухгалтеров.

Весь комплекс услуг 1с.

Весь комплекс услуг Ладасофт http://www.ladasoft.ru/

Ведение, постановка, восстановление бухучета. Консультации.

Что и где писать, вам надо придумать самим.

Картинка на главной может стать слайдером из трёх изображений, например.

Требуются только тексты.

Надо сделать, что называется, от души. За хорошую работу денег не пожалею.