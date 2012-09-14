товары по новогодней и карнавальной тематике. набросать комментариев якобы от разных пользователей. разный стиль, имена, указывать разные даты от 2009года до сегодня. возьмем примерно 200товаров по 3отзыва. от вас стоимость и сроки. costum-dm.ru
Контент менеджер на постоянную работу
Рерайт и перевод статей для пачки сайтов + Рерайт картинок.
Тематики разные: рыбалка, интересные факты, бизнес идеи, вредные привычки, кулинария )))
Объем 10000–20000 символов в день.
На некоторых проектах создание имитации бурной деятельности.
Заявки фрилансеров
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