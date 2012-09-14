Контент менеджер на постоянную работу

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт9 заявок339 просмотров

Рерайт и перевод статей для пачки сайтов + Рерайт картинок.

Тематики разные: рыбалка, интересные факты, бизнес идеи, вредные привычки, кулинария )))

Объем 10000–20000 символов в день.

На некоторых проектах создание имитации бурной деятельности.

13 лет назад
Mmbopa
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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