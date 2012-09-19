Разместить объявления о продаже авто

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок207 просмотров

Необходимо в короткие сроки разместить однотипные объявления на тематических досках объявлений в рунете.

Необходимо учитывать, что объявление рассчитано на Московский регион!

Контактные данные для объявлений

[email protected]

+7 (925) 449-74-56

Необходим отчет — список ссылок на все обявления (в столбик)

Ваши предложения! Сроки, стоимость, количество объявлений.

Продается Nissan Sunny (B15) 2000 гв

коробка - автомат (АКПП)

109 ЛС

Стоимость - 170 000 руб.

и т.д. - все данные есть в тексте примера объявления

Фото для объявлений во вложении

На каждую доску размещать по 2 объявления:

в первую очередь как Nissan Suny, во вторую как Nissan Almera (с правым рулем)

примеры:

http://cars.auto.ru/cars/used/sale/27202804-efc84.html

http://cars.auto.ru/cars/used/sale/27375148-7ad9d.html

отчет — список ссылок на объявления

HTML
13 лет назад
woolper
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vladaley
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Елена ответственно подходит к заданию, в случае необходимости оперативно вносит корректировки. Видно, что человек понимает, что репутация дорогого стоит и соответственно выполняет работу качественно. Рекомендую.
Работодатель отличный. Сказал - сделал. Рекомендую всем

Заявки фрилансеров

vladaley
42 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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