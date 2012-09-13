Требования в порядке убывания значимости: - Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц — просьба не писать. Вы потратите ваше и моё время на обучение, и никто не ...
Работа для новичков
Добрый день,
нужны 2-3 человека без опыта для простой и монотонной работы на двух сайтах www.mir-igrushki.ru и www.banala.ru. Проверить остатки складские, проставить доп характеристики, залинковать товары в разделы.
Требования: скайп и электронная почта для связи
Вебмани или кредитка для оплаты
1-2-3 часа в день для работ
SEO гуру, эта работа не для вас. Работа сдельная.
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