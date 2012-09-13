Работа для новичков

Добрый день,

нужны 2-3 человека без опыта для простой и монотонной работы на двух сайтах www.mir-igrushki.ru и www.banala.ru. Проверить остатки складские, проставить доп характеристики, залинковать товары в разделы.

Требования: скайп и электронная почта для связи

Вебмани или кредитка для оплаты

1-2-3 часа в день для работ

SEO гуру, эта работа не для вас. Работа сдельная.