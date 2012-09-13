Требования в порядке убывания значимости: - Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц — просьба не писать. Вы потратите ваше и моё время на обучение, и никто не ...
Общение на форуме
Необходим обычный постинг, просто треп на форуме, для набивки аккаунта оплата 1 рубль сообщение.
Пишите скайп. Сама добавлю вас сегодня-завтра.
Заявки фрилансеров
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