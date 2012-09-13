Наполнение новостного сайта

Необходимо сделать наполнение новостного ресурса тематики Электронная коммерция, Электронные деньги и т.п.

Также в последствии потребуется ежедневное периодическое публикование новых материалов.

Задание на ближайшую неделю:

Разместить на сайте 80 новостей "задним числом".

Новости взять из источников в Интернете и переписать более/менее уникально). Объем каждой новости не более 2000 символов.

Разместить на сайте 20 обзоров и аналитических статей.

Обзоры и статьи взять из источников в Интернете и переписать более/менее уникально либо разместить копи-пастом со ссылкой на источник(естественно если это не противоречит условиям использования материалов источника).

Объем статей не менее 1000 символов и не более 15000 символов.

Админка сайта на битриксе. Для наполнения всё настроено