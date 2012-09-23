Mmbopa

Алексей Mmbopa

 
41 годКазахстан/Астана
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Разработка логотипа

    $70

    Здравствуйте. Требуется придумать и нарисовать логотип для сервиса голосовых поздравлений, розыгрышей Callifornia.ru. В данный момент сайт разрабатывается. Мы занимаемся тем, что звоним людям по телефону — поздравляем, разыгрываем, мотивируем, будим по утрам, извиняемся и многое другое. Нужен красивый и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сайт учета отказа от вредных привычек

    $100

    С ТЗ заморачиваться не хочу, объясню на пальцах, двумя предложениями. 1. Основное. Пользователь заходит на сайт – выбирает вредную привычку – заполняет небольшую анкету – получает код картинки. 2. Нужна форма, куда пользователи будут валить свои мысли – ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент менеджер на постоянную работу

    $250

    Рерайт и перевод статей для пачки сайтов + Рерайт картинок. Тематики разные: рыбалка, интересные факты, бизнес идеи, вредные привычки, кулинария ))) Объем 10000–20000 символов в день. На некоторых проектах создание имитации бурной деятельности.

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт учета отказа от вредных привычек

    $500

    С ТЗ заморачиваться не хочу, объясню на пальцах, двумя предложениями. 1. Основное. Пользователь заходит на сайт – выбирает вредную привычку – заполняет небольшую анкету – получает код картинки. Размещает код картинки на своей страничке, сайте или форуме. На картинке ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
verhmax
Максим 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Сайт учета отказа от вредных привычек
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую.
Отличное соотношение цена-качество. Всегда в сети. Сделал быстрее обещанных сроков. Проблем не возникло, рекомендую.
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