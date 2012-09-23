Здравствуйте. Требуется придумать и нарисовать логотип для сервиса голосовых поздравлений, розыгрышей Callifornia.ru. В данный момент сайт разрабатывается. Мы занимаемся тем, что звоним людям по телефону — поздравляем, разыгрываем, мотивируем, будим по утрам, извиняемся и многое другое. Нужен красивый и ...
- $70Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
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С ТЗ заморачиваться не хочу, объясню на пальцах, двумя предложениями. 1. Основное. Пользователь заходит на сайт – выбирает вредную привычку – заполняет небольшую анкету – получает код картинки. 2. Нужна форма, куда пользователи будут валить свои мысли – ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
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Рерайт и перевод статей для пачки сайтов + Рерайт картинок. Тематики разные: рыбалка, интересные факты, бизнес идеи, вредные привычки, кулинария ))) Объем 10000–20000 символов в день. На некоторых проектах создание имитации бурной деятельности.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
С ТЗ заморачиваться не хочу, объясню на пальцах, двумя предложениями. 1. Основное. Пользователь заходит на сайт – выбирает вредную привычку – заполняет небольшую анкету – получает код картинки. Размещает код картинки на своей страничке, сайте или форуме. На картинке ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад