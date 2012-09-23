Здравствуйте. Требуется придумать и нарисовать логотип для сервиса голосовых поздравлений, розыгрышей Callifornia.ru. В данный момент сайт разрабатывается. Мы занимаемся тем, что звоним людям по телефону — поздравляем, разыгрываем, мотивируем, будим по утрам, извиняемся и многое другое. Нужен красивый и ...