Сайт учета отказа от вредных привычек

С ТЗ заморачиваться не хочу, объясню на пальцах, двумя предложениями.

1. Основное.

Пользователь заходит на сайт – выбирает вредную привычку – заполняет небольшую анкету – получает код картинки.

Размещает код картинки на своей страничке, сайте или форуме.

На картинке каждый день генерятся текстовые надписи: сколько дней, количество и прочее прошло как он отказался от привычки (думаю заставить серв 1 раз в сутки напрягатся для генерации новых картинок – обсуждаемо, не знаю по поводу нагрузки).

2. Нужна форма, куда пользователи будут валить свои мысли – типа стены + возможность откоментить. Предварительная модерация публикаций перед опубликованием админом. В идеале спам проверка коментов. Для каждой привычки своя стена.

3. Отдельно админу нужно постить статьи по темам

Требования к дизайну

Креативные, прикольные кнопки вредных привычек в одном стиле, нескольких типоразмеров. Безбашенность привествуется! Требование к верстке – минимум обновления страниц. Кросбраузерность и все такое. Минималистичный дизайн страниц. Белый фон яркие пятна.

Забыл сказать – вредных привычек – около 10 шт.