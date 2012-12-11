Создать доску объявлений с возможностью редактирования разделов администратором. По моему все просто. Жду предложений.
Сайт учета отказа от вредных привычек
С ТЗ заморачиваться не хочу, объясню на пальцах, двумя предложениями.
1. Основное.
Пользователь заходит на сайт – выбирает вредную привычку – заполняет небольшую анкету – получает код картинки.
Размещает код картинки на своей страничке, сайте или форуме.
На картинке каждый день генерятся текстовые надписи: сколько дней, количество и прочее прошло как он отказался от привычки (думаю заставить серв 1 раз в сутки напрягатся для генерации новых картинок – обсуждаемо, не знаю по поводу нагрузки).
2. Нужна форма, куда пользователи будут валить свои мысли – типа стены + возможность откоментить. Предварительная модерация публикаций перед опубликованием админом. В идеале спам проверка коментов. Для каждой привычки своя стена.
3. Отдельно админу нужно постить статьи по темам
Требования к дизайну
Креативные, прикольные кнопки вредных привычек в одном стиле, нескольких типоразмеров. Безбашенность привествуется! Требование к верстке – минимум обновления страниц. Кросбраузерность и все такое. Минималистичный дизайн страниц. Белый фон яркие пятна.
Забыл сказать – вредных привычек – около 10 шт.
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