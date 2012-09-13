Сайт недвижимости

Требуется создать сайт для недвижимости. То есть каталог недвижимости с поиском и добавлением объявлений посетителям сайта. Пишите цену, сроки и на каком движке готовы реализовать. Прошу писать тем кто реально уж создавал подобные сайт, ссылку на ваш сайт предоставляйте.