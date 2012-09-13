Сайт недвижимости

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Закрыт10 заявок185 просмотров

Требуется создать сайт для недвижимости. То есть каталог недвижимости с поиском и добавлением объявлений посетителям сайта. Пишите цену, сроки и на каком движке готовы реализовать. Прошу писать тем кто реально уж создавал подобные сайт, ссылку на ваш сайт предоставляйте.

13 лет назад
mall
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров