Недвижимость - куплю, сдам, продам.

http://www.kvadroom.ru/ - нужен сайт типа этого. На котором можно было бы продать, купить, сдать квартиры, офисные помещения, складские помещения и т.д. также сдавать почасово.

Обязательная регшистрация пользователей. Типы пользователей - админ, пользователь 1, пользователь 2, пользователь 3, пользователь 4. Все типы пользователей имеют разный доступ. Кто-то имеет подавать 1 объявление, кто-то 3, кто-то 5, ... сейчас не имеет значение количество, главное, чтобы в админке можно было настроить. По оплате еще должен быть доступ админа. Оплата есть, сервис работает, нет оплаты, нет сервиса.

Предварительно нужно изучить квадрум.ру. Жду предложений. http://www.kvadroom.ru/map/ - вот такое еще нужно, чтоб на карте гугла была возможность показывать.