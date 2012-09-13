Создание новостного сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт29 заявок207 просмотров

Ищем разработчика. Сайт новостной тематики. Сейчас реализован на джумле - не устраивает. Ждем предложений.

Joomla
13 лет назад
Nikar_2000
Николай 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров