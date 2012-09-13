Требуется сделать несложный сайт на удобной CMS ("легкой", удобной для SEO, взломоустойчивой, но желательно с открытым кодом), позволяющей самостоятельно вносить разделы, страницы итд. Основная страница + несколько разделов. ТЗ во вложении ...
Создание новостного сайта
Ищем разработчика. Сайт новостной тематики. Сейчас реализован на джумле - не устраивает. Ждем предложений.
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